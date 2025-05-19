Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как возненавидели вратаря сборной России поклонники футбола после матча против сборной Украины в 1999 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ненависть — в огне этого чувства сгорело немало больших спортсменов. Выдержать негативные эмоции поклонников способны не все. Порой дело доходило до самоубийств. На этой неделе нас ждут самые яркие истории, где праведный и не очень гнев влиял на судьбы и жизни атлетов.

Начну, конечно же, с российской футбольной сборной. Здесь в разные годы были свои отрицательные герои. Но превзойти вратаря Александра Филимонова в этом вопросе до сих пор не удалось никому. Всего лишь одна ошибка голкипера в матче против сборной Украины в 1999-м делала его жизнь невыносимой долгие годы. Отборочный турнир к Евро-2000 стал для нашей команды непростым испытанием. Ведь помимо Франции сборная получила в соперники Украину, впервые после развала Советского Союза, что, конечно, возбудило всех. Первую встречу в Киеве наши проиграли, да и потом выступали из рук вон плохо. Когда на посту главного тренера Анатолия Бышовца сменил Олег Романцев, команде для выхода на Евро нужно было одержать шесть побед. Футболисты сборной выиграли пять раз, в том числе и у Франции в Париже. Оставалось лишь победить в «Лужниках» Украину — и дело сделано.

При заполненных до отказа трибунах наши футболисты играли здорово. Валерий Карпин забил на 75-й минуте, и казалось, что победа уже никуда не денется, но случилось страшное… После не самого сильного удара Андрея Шевченко со штрафного вратарь «Спартака» и сборной Александр Филимонов совершил неловкое движение, выпустил мяч и фактически уронил его в ворота. Эта ничья 1:1 лишила Россию Евро. Люди на трибунах плакали, а уровень ненависти к Филимонову горел в сердцах поклонников долгие годы. А когда Александр еще и с киевским «Динамо» контракт подписал, любители теорий заговора, конечно, добавили масла в огонь. На нет все сошло только лет через 10 после той ошибки. Но даже сейчас, когда Александр Филимонов встречается с журналистами, вопросы о матче с Украиной ему задают всегда.

Владимир Осипов