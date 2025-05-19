Житель Ветлуги Сергей Обухов погиб на СВО

Рядовой Сергей Обухов погиб в ходе спецоперации на территории Украины. С бойцом простились в Ветлуге Нижегородской области 19 мая, сообщили в районной администрации.

Сергей Обухов заключил контракт с Минобороны в сентябре 2023 года. Он был командиром мотострелкового отделения мотострелковой роты 362 мотострелкового полка Западного военного округа.

Отпевание прошло в храме во имя Святой Живоначальной Троицы, на Братской площади состоялся траурный митинг. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.

Ирина Николаева