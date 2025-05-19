В Оренбуржье аграрии обновили парк сельхозтехники на 5,86 млрд рублей

С начала текущего года сельхозтоваропроизводители приобрели 749 единиц техники на общую стоимость 5,86 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Хижняк Фото: Николай Хижняк

Так, аграрии купили 271 трактор (что составляет 85% от запланированных на год 320 единиц), 129 зерноуборочных комбайнов (76% от 170 единиц), 16 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок (89% от 18 единиц). Также приобретено 333 единицы прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Лучшие показатели по приобретению техники показали Бузулукский, Грачевский, Илекский, Матвеевский, Оренбургский, Северный, Ташлинский, Тоцкий, Тюльганский районы, а также Сорочинский и Кувандыкский муниципальные округа.

Руфия Кутляева