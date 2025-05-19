На Дону фиксируют рост заинтересованности в новостройках

В Ростовской области количество договоров участия в долевом строительстве увеличилось почти на четверть в сравнении с мартом 2025 года. Об этом сообщил портал ДОМОСТРОЙРФ.РУ со ссылкой на региональное управления Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в апреле на Дону заключили более двух тысяч договоров участии в долевом строительстве. Источник отмечает, что почти 79% от общего количества сделок на рынке первичной недвижимости пришлось на Ростов-на-Дону, второе и третье место занимают Аксайский район и Батайск соответственно.

Тем не менее при сравнении показателей апрель нынешнего года с апрелем 2024 года, в регионе заметно снижение покупательской способности на рынке новостроек: количество договоров за год сократилось почти на 37%. По данным экспертов портала, отрицательная динамика связана с подорожанием жилья, увеличением ставок по кредитам и ограничениями по льготным ипотечным программам. Так, в Ростове-на-Дону в марте средневзвешенная цена в новостройках составила около 150 тыс. руб. за кв.м.

Константин Соловьев