Рынок исламских финансов в России имеет потенциал развития не менее 1 трлн руб. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потенциал рынка исламских финансов России составляет 1 трлн рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Потенциал рынка исламских финансов России составляет 1 трлн рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Эксперимент по внедрению исламского банкинга продлят до 1 сентября 2028 года, отметил он. Как и раньше, пилотными регионами останутся Татарстан, Башкирия, Дагестан и Чечня. Возможно, к ним присоединятся и новые субъекты.

Сейчас в эксперименте участвует 31 субъект хозяйственной деятельности. 14 из них зарегистрированы в Татарстане.

О готовности Татарстана стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга в октябре 2022 года объявил вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Исламский банкинг – это предоставление финансовых услуг с учетом всех норм шариата. Он предполагает отказ от ссудного процента, запрет на инвестиции в сферы производства алкоголя, табака, свиноводства, игорного бизнеса и другие условия, которые противоречат принятым в исламе нормам.

Дарья Сайфиева