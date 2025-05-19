Губернатор Ставрополья выступит с ежегодным Посланием 22 мая

Губернатор Ставрополья 22 мая выступит с ежегодным Посланием. В обращении глава региона подведет итоги работы правительства Ставропольского края за 2024 год, а также представит планы дальнейшего развития, сообщает официальный Telegram-канал Владимира Владимирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Трансляция мероприятия начнется в 10:00 и будет доступна на личных страницах губернатора в социальных сетях, а также в официальных сообществах во ВКонтакте и Одноклассниках.

Николай Аксенов