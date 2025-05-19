Завершено следствие по делу экс-гендиректора «Ленбытхима» о мошенничестве

Военные следственные органы СКР завершили расследование уголовного дела против бывшего гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. Его обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Бизнесмена задержали в сентябре 2024 года. Следствие выяснило, что компания заключила госконтракт на поставку имущества в «Военторг» на сумму более 115 млн руб. Контракт касался поставок для департамента ресурсного обеспечения Минобороны. При этом фигурант завысил цены на материалы и похитил свыше 50 млн руб.

Изначально обвиняемый находился под домашним арестом, однако в декабре его взяли под стражу. В октябре суд арестовал имущество господина Михайлова на сумму более 40 млн руб. С него взыскали шесть автомобилей, два мотоцикла и доли активов «Ленбытхима».

Никита Черненко