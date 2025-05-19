В Самарской области заключенных могут привлечь к созданию БПЛА

Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов посетил компанию «Транспорт Будущего», расположенную в ОЭЗ «Тольятти». Там он встретился с представителем совета директоров компании Натальей Катиной, сообщили в региональном УФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Целью визита господина Климова стало ознакомление с производственными возможностями предприятия и обсуждение перспектив сотрудничества.

«В ходе беседы стороны обсудили возможность совместной работы по организации производства специализированных комплектующих для беспилотников»,— сообщили в УФСИН.

Алексей Алексеев