В Самарской области заключенных могут привлечь к созданию БПЛА
Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов посетил компанию «Транспорт Будущего», расположенную в ОЭЗ «Тольятти». Там он встретился с представителем совета директоров компании Натальей Катиной, сообщили в региональном УФСИН.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Целью визита господина Климова стало ознакомление с производственными возможностями предприятия и обсуждение перспектив сотрудничества.
«В ходе беседы стороны обсудили возможность совместной работы по организации производства специализированных комплектующих для беспилотников»,— сообщили в УФСИН.