В ОКН, где находится астраханское агентство занятости, проведут ремонт за 16 млн

Управление по техническому обеспечению деятельности агентства по занятости населения Астраханской области определило победителя аукциона, который займется ремонтом их офиса в здании на перекрестке улиц Тредиаковского, 13 и Красного Знамени, 2 в Кировском районе облцентра. Организация предложила за контракт 16,20 млн руб. (начальная цена составляла 16,224 млн руб.).

Согласно проекту контракта, ремонт будет проведен на первом этаже в двух кабинетах, на втором этаже также в двух и на третьем в 29 кабинетах. Кто займется ремонтом станет известно после подписания контракта. Выполнить работы требуется до 15 ноября текущего года.

Здание «Общежитие, 1960-е гг.», в котором располагается Роструд и центр занятости, является объектом культурного наследия и входит в состав «Ансамбля жилых и административных домов с площадью им. Ленина (бывшие Мочажная, Адмиралтейская, Александровская) начала 18 — середины 20 веков», указано на сайте региональной службы государственной охраны ОКН. Объект возвели в 1950-е годы. В декабре 1993 года по распоряжению экс-губернатора Анатолия Гужвина здание приняли на госохрану.

Нина Шевченко