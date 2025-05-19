В Сочи осужден хозяин напавших на ребенка хаски

Житель Сочи Роман Цыганков приговорен к полутора годам ограничения свободы. В суде он рассказал, что не покормил вовремя своих двух собак хаски, которые сорвались с привязи и покалечили ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Несчастный случай произошел 26 февраля в садовом товариществе «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. Две собаки породы хаски, которые содержались во дворе одного из дачных домов, выскочили на улицу и напали на проходившего по улице девятилетнего мальчика (ребенок живет в соседнем доме). Собаки вцепились в лицо мальчика, разорвав кожу и мышцы. Отец ребенка и соседи отогнали собак, пострадавшего доставили сначала в Краснодар, а затем — в Москву. Сейчас мальчик проходит лечение в одной из московских клиник, он перенес несколько восстановительных операций.

По факту нападения собак на ребенка было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). В ходе следствия выяснилось, что хозяин хаски Роман Цыганков оставил животных на дачном участке на несколько дней без еды и воды, что спровоцировало агрессию собак. Подсудимый полностью признал вину и пояснил, что из-за сильного снегопада не смог своевременно добраться до участка, чтобы покормить хаски.

Анна Перова, Краснодар