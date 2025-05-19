На 1 млн рублей обманули мошенники нижегородскую студентку

В Нижнем Новгороде 21-летняя студентка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве в отношении себя на 1 млн руб. В течение месяца к ней применили три схемы обмана, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 19 мая.

В марте текущего года ей поступил звонок от якобы оператора сотовой связи, он сообщил девушке о необходимости продления договора по обслуживанию сим-карты. После короткого разговора к схеме подключился псевдосотрудник поддержки «Госуслуг», убедивший потерпевшую во взломе ее личного кабинета. Далее ей позвонил лжеменеджер банка и сообщил об оформленном на имя студентки кредите.

В результате выполнения указаний собеседников студентка оформила несколько кредитов и частями перевела деньги на продиктованные реквизиты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется расследование.

Анастасия Титова