ЕК понизила прогноз роста ВВП России на 2025 год

Согласно прогнозам Еврокомиссии (ЕК), в 2025 году экономика России увеличится на 1,7%, а в 2026 году — на 1,2%. Оба пункта оказались понижены на 0,1% относительно предыдущих прогнозов, сообщает «Интерфакс».

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В докладе ЕК сказано, что «дальнейшие военные расходы одновременно со снижением поступлений от нефти и газа» и сокращением налоговых сборов вследствие «прогнозируемого ослабления темпов экономического роста» спровоцируют рост бюджетного дефицита «в обозримом будущем».

В 2024 году, по оценкам ЕК, российская экономика выросла на 4,3%. В Брюсселе ожидают, что инфляция в России в текущем году составит 9,5%, а в следующем — 5,8%. Госдолг РФ, исходя из расчетов ЕК, должен вырасти до 22,9% ВВП в 2026 году.

Рост частного потребления в РФ может упасть с 5,4% в 2024 году до 1,9% в 2025 году. ЕК прогнозирует ослабление темпов повышения валовых капиталовложений с 6% в 2024 году до 0,7% в 2025 году, но затем ожидается небольшое ускорение роста до 1% в 2026 году.