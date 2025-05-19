Мужчина в казанском метро прыгнул на рельсы ради селфи
Рано утром на станции метро «Проспект Победы» в Казани мужчина спрыгнул на рельсы для того, чтобы сфотографироваться. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Мужчина в казанском метро прыгнул на рельсы ради селфи
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе предприятия, казанец не пострадал. Он был доставлен в отдел полиции.
Наказание за поступок мужчины должны определить сотрудники правоохранительных органов.