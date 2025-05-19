Короткие вклады привлекают процентами

Банки стали повышать ставки по краткосрочным вкладам. Двое из десятки крупнейших кредитных организаций — Газпромбанк и Россельхозбанк — на прошлой неделе подняли доходность депозитов на три и шесть месяцев до 20,5%. До этого финансовые организации реагировали повышением ставок по вкладам на ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ. Но сейчас большинство экономистов прогнозируют послабления на ближайших заседаниях регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Значит ли это, что игроки не разделяют настроений на рынке? Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин считает, что, наоборот, для банков это может быть последней возможностью заработать на сберегательных продуктах: «Может быть, банки пересмотрели свои оценки по результатам переговорного процесса, и, соответственно, по траектории ключевой ставки в дальнейшем.

Мы полагаем, что за последний месяц существенно возросла вероятность начала снижения ставки регулятором на одном из трех следующих заседаний, и, по нашим прогнозам, она будет снижена до 12% к середине 2026 года. Соответственно, сейчас остается неплохая возможность попытаться зафиксировать какие-то высокие ставки по депозитным продуктам, потому что через месяц-два все трансфертные кривые банков и все депозитные ставки, которые они будут предлагать, окажутся ниже».

По данным Агентства по страхованию вкладов, с начала 2025 года взрывной рост депозитов закончился: сумма на счетах в среднем прибавила всего около 0,5%. Вложения в самые доступные продукты — до 1 млн руб. сократились. И теперь игроки пытаются привлечь средства клиентов, чтобы восполнить внутренние бюджеты, полагает зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов: «Депозиты — это самый интересный инструмент из консервативных. Массового потребителя только этот продукт и привлекает, даже по стравнению с накопительными счетами.

Заканчивается достаточно большой объем вкладов, которые были привлечены ранее, например, полугодовые и, соответственно, чтобы не уменьшить пассивную базу, приходится на короткие вклады повышать ставки. Это поможет заместить отток, который есть на текущий момент. Не думаю, что это глобальная тенденция по повышению, тем более это все-таки короткие вклады, до трех месяцев. То есть вот как раз, наверное, с ожиданием то, что ключевая ставка понизится, эти короткие вклады по достаточно высоким ставкам закончатся, и тогда можно будет привлекать более дешевые ресурсы».

Глобально же ставки по рублевым кредитам снижаются. Это следует из аналитики ЦБ: в банках из топ-10 к маю максимальный уровень — около 19,5%. Особенно заметно это на долгосрочных вкладах, и эффект усилится после летнего решения Центробанка, говорит финансовый аналитик Сергей Скатов: «Есть общий консенсус, что инфляция вроде как прошла свой пик. В этой связи Центральный банк видит, что экономику нужно уже не сдерживать, а стимулировать. И он начнет вести чуть более мягкую политику.

В этой связи более длинные ставки ожидаются с более низкими процентами. Некоторые банки видят тенденцию на снижение. И то что некоторые финансовые организации уже начали корректировать свои предложения для населения, они как раз, видя эту возможность для себя выполнить эти нормативы, подбирают ликвидность на эти самые сроки. Мне кажется, что диапазон 19% годовых в ближайшие три месяца далеко "гулять" не будет, до того, как ЦБ примет свое летнее решение по ставке 1 июня».

На прошлой неделе в Банке России заявили, что пик перегрева экономики пришелся на декабрь и теперь пройден. Впрочем, сделать «однозначный вывод» регулятор пока не решается. Тем временем рост ВВП находится на минимальных за два года значениях, следует из данных Росстата. По сравнению с предыдущим кварталом экономика охладела более чем на 3 процентных пункта.

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Анжела Гаплевская