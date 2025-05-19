Возбуждено дело после вероятного отравления газом волгоградца и его сына

Следственный отдел по Центральному району Волгограда возбудил уголовное дело по факту гибели местного жителя и его несовершеннолетнего сына (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, накануне, 18 мая, в одной из квартир дома по ул. 7-й Гвардейской областного центра нашли тела хозяина жилища и его 14-летнего сына. Они могли погибнуть от отравления угарным газом в результате неправильной эксплуатации водонагревательной газовой колонки.

Следствие выяснило, что отец и сын проживали в квартире вдвоем. Специалисты изучили место происшествия и обнаружили следы деформации гофрированной трубы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, предстоит провести судебные экспертизы.

Павел Фролов