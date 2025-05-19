Более 400 ставропольских предпринимателей примут участие в КИФ-2025

На Кавказском инвестиционном форуме, который стартует 25 мая в комплексе «МинводыЭКСПО», свою продукцию и проекты представят более 400 предпринимателей из Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Ожидается, что КИФ-2025 принесет региону новые перспективные проекты, которые обеспечат создание дополнительных рабочих мест, увеличат налоговые поступления в бюджет и будут способствовать повышению качества жизни местных жителей»,— написал губернатор.

Организаторы ожидают примерно 5 тыс. посетителей из российских регионов и 15 зарубежных стран.

Подготовка к форуму находится в завершающей стадии. Особый акцент делается на демонстрации Ставропольского края как территории с широкими возможностями для инвестиций. Региональная экспозиция призвана показать многогранность экономики Ставрополья.

Николай Аксенов