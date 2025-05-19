В Челябинской области назначен новый гендиректор музея-заповедника «Аркаим»

Новым генеральным директором челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим» стала Елена Кондрашина. Она назначена на должность 16 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Елена Кондрашина ранее возглавляла государственный художественный музей Югры в Ханты-Мансийске, а также руководила музейно-туристическим центром города Клин в Московской области.

Предыдущим директором музея-заповедника был Валерий Волик. Он руководил учреждением с 2020 года.