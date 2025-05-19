Ставрополье направит 1,2 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом

В Ставропольском крае свыше 1,2 млрд руб. направят на лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом в 2025 году. В регионе проживает 88 тыс. человек с диагнозом сахарный диабет, среди них 2 тыс. детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

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По информации властей, в крае

«Дополнительно из регионального бюджета направлено 235 млн руб. на программы по борьбе с этим заболеванием»,— заявил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

В рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» несовершеннолетние пациенты от двух до семнадцати лет с диабетом первого типа получат системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Николай Аксенов