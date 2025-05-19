Глава МИД ФРГ обсудил украинский конфликт с Ван И

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обсудил украинский конфликт и его влияние на европейский мировой порядок в ходе телефонного разговора с китайским коллегой Ван И. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве иностранных дел Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханн Вадефуль

Фото: Lisi Niesner / Pool / Reuters Йоханн Вадефуль

Фото: Lisi Niesner / Pool / Reuters

Как сообщается на официальной странице МИД ФРГ в Bluesky, господин Вадефуль сообщил своему китайскому коллеге, что боевые действия России на Украине «затрагивают ключевые европейские интересы». При этом он отметил, что Китай «несет ответственность за глобальный мир».

В сообщении немецкого внешнеполитического ведомства также отмечается, что министры обсудили будущее германо-китайских отношений. В МИД страны указали, что они «очень важны» для ФРГ.

7 мая председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Фридриха Мерца с избранием его канцлером. В своем послании китайский лидер также призвал стороны к более глубокому сотрудничеству и глобализации. Си Цзиньпин также заявил, что высоко ценит развитие китайско-германских отношений. Господин Мерц, в свою очередь, в первой речи в Бундестаге отметил важность партнерства с ФРГ, но выразил озабоченность сближением Пекина и Москвы.

Анастасия Домбицкая