«Биннофарм Групп» увеличила экспортное производство на Зеленоградской площадке почти в три раза

Зеленоградская производственная площадка «Биннофарм Групп» в первом квартале 2025 года нарастила выпуск препаратов для экспорта почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. 41% от общего объема произведенной за три месяца продукции заводом «Биннофарм» предназначены для поставок на зарубежные рынки. Для рынков стран СНГ произведены лекарственные препараты в форме аэрозоля для ингаляций для лечения и купирования симптомов астмы и хронических заболеваний легких.



Анатолий Ягленко, корпоративный директор по производству «Биннофарм Групп»:

«Мы ориентируемся на спрос на нашу продукцию не только в России, но и на зарубежных рынках. Увеличение объемов выпуска экспортно-ориентированной продукции — результат приверженности стратегии расширения присутствия препаратов компании на международном рынке. Мощности завода позволяют увеличивать объемы производства и налаживать выпуск новых продуктов на площадке».

Производственная площадка «Биннофарм», расположенная в Зеленограде, является одним из крупнейших биофармацевтических комплексов полного цикла в России, выпускающим лекарственные препараты разных терапевтических групп и форм (растворы, таблетки, суппозитории и аэрозоли). За 2024 год завод выпустил более 5 млн упаковок лекарственных средств.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ООО «Биннофарм Групп»