Лидером среди франшиз в Перми стала сфера торговли

Покупка франшизы в Перми стала одним из трендов прошлого года, и спрос на франшизы продолжает держаться на высоком уровне. Об этом сообщает «Авито Бизнес 360».

По данным аналитиков сервиса, среди франшиз наибольшим спросом пользовался бизнес в сфере торговли (22%). Средний размер паушального взноса для такой франшизы — 600 тыс. руб. Затем следует сфера производства с долей 17%. Средний взнос составил 150 тыс. руб. На третьем месте находится сфера общепита — на нее пришлось почти 17% запросов. Средний размер паушального взноса — 400 тыс. руб.

За первый квартал 2025 года в Перми значительнее всего спрос вырос на франшизы в сфере строительства (в 2,5 раза), общепита (в 2 раза) и производства (+50%). За год заметнее всего увеличился спрос на франшизы в сфере строительства (в 2 раза), производства (в 2 раза) и торговли (+84%).