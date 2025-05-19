В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» опрокинулся грузовик с фруктами

На трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области опрокинулся грузовой автомобиль с прицепом, которы перевозил плодоовощную продукцию. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. Здесь уточнили, что из-за аварии на федеральной трассе образовалась пробка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Из сообщения следует, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 1019-м километре автомагистрали. Грузовой автомобиль следовал в северном направлении. Предположительно, водитель не справился с управлением и грузовик опрокинулся, содержимое прицепа рассыпалось по дороге.

В ГАИ порекомендовали автомобилистам объезжать проблемный участок через Новочеркасск и поселок Каменоломни.

Мария Хоперская