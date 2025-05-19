В Бурятии нашли останки украинского ученого, пропавшего 16 лет назад

В Кабанском районе Бурятии следователи обнаружили человеческие останки, принадлежащие украинскому ученому, который пропал 16 лет назад, сообщил региональный СКР. В июле 2009 года мужчина в составе делегации участвовал в научной конференции в Улан-Удэ, а затем бесследно пропал. Telegram-канал Baza утверждает, что речь идет о докторе технических наук Анатолии Новикове.

Согласно сообщению СКР, на момент пропажи ученому было 72 года. После участия в конференции делегацию отвезли на отдых на побережье Байкала в селе Новый Энхалук. Ученый вышел с территории турбазы и ушел в лес. Его останки в лесу обнаружили местные жители. Рядом лежала куртка, в которую был одет мужчина на момент пропажи, а также мобильный телефон, совпадающий по техническим параметрам с телефоном ученого.

Baza сообщает, что Анатолий Новиков представлял на конференции Винницкий национальный технический университет. В рамках конференции он должен был провести семинар по плазменной эмиссионной электронике, но так на нем и не появился. Поиски ученого официально прекратили вести в 2019 году. Останки в лесу, как утверждает канал, нашел местный лама. Рядом с телом также были найдены вставные челюсти и несколько украинских монет.

Полина Мотызлевская