В Оренбуржье выясняют обстоятельства смертельного травмирования жительницы на железной дороге

Оренбургский следственный отдел на транспорте организовал проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту смертельного травмирования местной жительницы. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, днем 18 мая местная жительница переходила железнодорожные пути в неположенном месте на 1399 км станции Новосергиевская Южно-Уральской железной дороги. Машинист предпринял экстренные меры, но предотвратить трагедию не смог.

Жительница скончалась на месте происшествия от полученных травм. Следователи проводят комплекс первоначальных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева