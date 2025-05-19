В Оренбуржье выясняют обстоятельства смертельного травмирования жительницы на железной дороге
Оренбургский следственный отдел на транспорте организовал проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту смертельного травмирования местной жительницы. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По предварительным данным ведомства, днем 18 мая местная жительница переходила железнодорожные пути в неположенном месте на 1399 км станции Новосергиевская Южно-Уральской железной дороги. Машинист предпринял экстренные меры, но предотвратить трагедию не смог.
Жительница скончалась на месте происшествия от полученных травм. Следователи проводят комплекс первоначальных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.