Удмуртия заняла 2-е место в ПФО по вводу жилья на 1 тысячу жителей

Показатель ввода жилья в эксплуатацию на 1 тыс. жителей в Удмуртии составил 363 кв. м в первом квартале, сообщает пресс-служба Удмуртстата. По этому значению республика заняла второе место в ПФО, уступив Татарстану на 14 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в январе-марте в строй ввели 1975 зданий жилого и нежилого назначения. 1886 объектов построено населением. Их общая площадь составила 716,2 тыс. кв. м.

За это время организации и застройщики построили 8 тыс. квартир на площади 519 тыс. кв. м, что в целом соответствует показателю прошлого года. При этом ввод жилья девелоперами снизился на 15% за год, до 209,5 тыс. кв. м. Это 40% от общего показателя по республике.

Площади предприятий розницы Ижевска увеличились за счет нового автоцентра, общая площадь которого составила почти 1,5 тыс. кв. м, и торгово-офисного центра на 1,3 тыс. кв. м.

В сельхозотрасли в первом квартале сдали помещения для крупного рогатого скота на 1 тыс. Было построено зерносеменохранилище на 2,5 тыс. т единовременного хранения в Ярском районе и введены в эксплуатацию силосные и сенажные сооружения на 10,7 тыс. куб. м в Сарапульском районе. В эксплуатацию приняли 20 нефтяных скважин бурения.