Двое сочинцев потерялись в Агурском ущелье

Специалисты МЧС России вывели из Агурского ущелья двух местных жителей 31 и 33 лет, потерявшихся при попытке спуститься с Орлиных скал к водопадам. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел в минувшие выходные. Мужчина 31 года и женщина 33 лет намеревались спуститься с Орлиных скал к Агурским водопадам. Туристы пересекли место слияния рек Агуры и Агурчика и направились по грунтовой дороге под опорами ЛЭП. Осознав, что потеряли ориентиры, они обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС обнаружили потерявшихся при помощи звуковых сигналов и сопроводили их в безопасное место.

«На внедорожнике молодого человека с девушкой вывезли в городскую черту»,— рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

Мария Удовик