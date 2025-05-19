Выручка ГК «Абрау-Дюрсо» по МСФО в 2024 году достигла 15,8 млрд рублей

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» по итогам 2024 года увеличила выручку по МСФО на 26%, до 15,8 млрд руб., сообщили в компании в ходе пресс-конференции «Интерфакса». Чистая прибыль составила 1,8 млрд руб., прибавив 43% к уровню предыдущего года. Показатель EBITDA вырос на 51%, достигнув рекордных 4,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Совет директоров компании намерен рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов в размере 5,01 руб. на акцию, что в совокупности составляет свыше 545 млн руб. Как отметил президент и председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, в компании рассматривается возможность дополнительной выплаты по итогам года, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

В июле компания планирует разместить облигационный выпуск. Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что действующий генеральный план Новороссийска заблокировал реализацию 70% концепции туристического кластера «Абрау-Дюрсо».

Вячеслав Рыжков