Лазерная коррекция зрения в Новосибирске: передовые мировые технологии на родине первых научных разработок

Лазерная коррекция зрения переживает в последнее десятилетие настоящий бум – миллионы людей во всем мире уже вернули себе идеальное зрение благодаря этой высокотехнологичной операции, позволяющей буквально за считанные минуты избавить пациента от близорукости и астигматизма. Сами операции с течением времени становятся все более эффективными для улучшения зрения и повышения качества жизни. Они все более технологичны, более безопасны для роговичной ткани глаза, менее продолжительны и менее волнительны для пациента. Все больший «минус» можно компенсировать такими операциями, все меньше период восстановления, меньше рисков и ограничений по физической активности в дальнейшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова - крупнейший специализированный офтальмологический центр в Западной Сибири

Фото: Предоставлено пресс-службой Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова - крупнейший специализированный офтальмологический центр в Западной Сибири

Фото: Предоставлено пресс-службой Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»

Весьма символично, что все разновидности лазерной коррекции зрения, актуальные на сегодня в мировой офтальмологии, доступны и в Новосибирске, в федеральной клинике МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова. Символично – потому что сам Новосибирск можно считать «родиной» лазерной коррекции зрения. Разработки лазерных установок для офтальмологических операций велись в научных институтах Новосибирского Академгородка еще в 80-х, принимали в них участие и специалисты МНТК «Микрохирургия глаза». Впоследствии одними из первых в регулярной практике проводить эксимерлазерные операции по коррекции зрения тоже начали именно новосибирские офтальмологи.

Вообще, основателем самого направления рефракционной хирургии (то есть направленной на устранение рефракционных нарушений – близорукости, астигматизма, дальнозоркости) в нашей стране является основатель МНТК «Микрохирургия глаза», выдающийся офтальмолог XX века Святослав Николаевич Федоров. Первую такую операции по собственной методике он провел еще в 1972 году. Сегодня носящий имя академика Федорова Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) «Микрохирургия глаза» работает в статусе НМИЦ – национального медицинского исследовательского центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Передовая лазерная коррекция зрения по технологии SMILE

Фото: Предоставлено пресс-службой Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Передовая лазерная коррекция зрения по технологии SMILE

Фото: Предоставлено пресс-службой Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»

В успешности любой методики лечения крайне важным является опыт врачей в ее, этой методики, применении. Но не менее важны и технологические возможности клиники. Операции по самым передовым технологиям лазерной коррекции зрения проводятся на суперсовременных фемтолазерных установках – таким оборудованием располагают, как правило, только крупные офтальмологические центры.

Самая передовая лазерная коррекция зрения – так называемая «безлоскутная». С помощью фемтосекундного лазера во внутренних слоях роговицы формируется «линза», которая удаляется через микропрокол 2 мм. Воздействие лазера на глаз длится лишь пару десятков секунд, а вся операция занимает около 10 минут. Восстановительный период практически отсутствует, как и дальнейшие ограничения для пациента. Такая операция подходит даже профессиональным спортсменам, военным, фанатам активного отдыха – всем, в чьей жизни есть место высоким физическим нагрузкам и экстриму. Кроме того, «безлоскутные» операции возможны при тонкой роговице.

Наиболее известная в мире «безлоскутная» технология – появившаяся первой и выполняемая на сегодня значительно чаще других – носит название SMILE («Смайл»). А единственная офтальмологическая клиника в Западной Сибири, где хирурги владеют сразу двумя «безлоскутными» технологиями – это Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, где проводят операции SMILE и CLEAR («Смайл» и «Клиэр»). По своей сути эти две «безлоскутные» технологии аналогичны, обе операции выполняются на суперсовременных фемтолазерных установках – Zeiss VisuMax и Ziemer FemtoLDV. SMILE в МНТК-Новосибирск делают с 2017 года, CLEAR – с 2021-го. На сегодня выполнено уже более 17 000 таких операций!

Предыдущее поколение лазерной коррекции зрения – это операция LASIK (ЛАСИК) и ее более современная версия FemtoLASIK (ФемтоЛАСИК). Во время такой операции врач для доступа к внутренним слоям роговицы «вырезает» на ее верхнем слое своего рода «лоскут» - клапан, который по окончании исправления формы роговицы укладывается на место и заживает. При классической операции LASIK врач формирует такой «лоскут» механическим способом, с помощью специального хирургического инструмента, микрокератома. А по технологии FemtoLASIK клапан формируется фемтолазером. Но в любом случае после такой операции уже возникают ограничения для пациента на дальнейшие нагрузки – ведь при определенных обстоятельствах есть риск смещения этого роговичного клапана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МНТК «Микрохирургия глаза» проводят рефракционные операции всех типов: от стандартных до самых передовых

Фото: Предоставлено пресс-службой Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» В МНТК «Микрохирургия глаза» проводят рефракционные операции всех типов: от стандартных до самых передовых

Фото: Предоставлено пресс-службой Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»

И наконец ФРК, фоторефракционная кератэктомия. ФРК относится к технологиям эксимерлазерной коррекции зрения, исправление конфигурации роговицы производится за счет абляции (испарения) ее поверхностного слоя. Впервые данная методика была применена более 30 лет назад, однако и на сегодняшний день в ряде случаев остается оптимальной или единственно возможной для исправления рефракционных нарушений.

Важно понимать, что «лучшая» методика для конкретного пациента – это та, которая наиболее подходит в данном индивидуальном случае и может принести максимальный результат. В Новосибирском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова всем пациентам проводится полное офтальмологическое обследование, и метод операции всегда выбирается врачом совместно с пациентом, на основании данных проведенного обследования. В своих рекомендациях врач опирается не только на желание пациента, но и на состояние его здоровья, возможности глаза и другие факторы.

Филиал МНТК «Микрохирургия глаза» работает в Новосибирске с 1989 года. И если в первое десятилетие рефракционные операции были чисто хирургические, то за последние 25 лет, уже с применением эксимер-, а затем и фемтолазерных технологий, хирурги клиники провели более 56 000 операций по лазерной коррекции зрения.

Огромный опыт рефракционных хирургов Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова и оснащение клиники суперсовременным диагностическим и операционным оборудованием позволяет проводить операции по максимально широкому спектру технологий лазерной коррекции зрения.

Ежегодно в МНТК-Новосибирск проводится до 6000 операций по исправлению близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Более половины из них – самого современного типа, новейшего поколения лазерной коррекции зрения.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Новосибирский филиал Основной комплекс клиники: ул. Колхидская, 10 Лечебно-диагностические отделения: ул. Нарымская, 20; ул. Толстого, 149 Единый многоканальный номер: +7(383) 209-00-44 www.mntk-nsk.ru

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