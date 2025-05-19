Инфраструктуру погранперехода на Большом Уссурийском построят к октябрю 2026 года

Работы по созданию инфраструктуры пограничного перехода на трансграничном острове Большой Уссурийский на реке Амур предполагается завершить в октябре 2026 года. Об этом в своем выступлении на проходящем в Хабаровском крае Российско-китайском форуме сообщил генконсул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

«В 2012 году на китайской части острова был официально открыт мост, соединяющий его с автомагистралью Цянь Хай. Это обеспечило удобное сообщение с крупными городами и регионами... 21 октября 2024 года официально стартовало строительство автомобильного пограничного перехода на российской части острова. Завершение запланировано на октябрь 2026 года»,— сказал генконсул на сессии форума «Остров Большой Уссурийский: новый вектор развития трансграничного сотрудничества» (цитата по «Прайму»).

Проектирование и строительство пункта пропуска на острове предварительно оценивались в 10,8 млрд руб. Ранее Минтранс РФ планировал завершить проектные работы в 2026 году, а возведение объекта — в 2029-м. Согласно плану, погранпункт к 2030 году будет пропускать порядка 1,3 млн т грузов и 1,4 млн пассажиров.

Общая площадь Большого Уссурийского острова на Амуре превышает 250 кв. км. КНР с 2008 года принадлежит западная часть острова (около 75 кв. км), восточная (174 кв. км) входит в городскую черту Хабаровска.

Эрнест Филипповский, Хабаровск