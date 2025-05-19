19 мая матчем «Локомотив»—ЦСКА завершится 29-й тур чемпионата России по футболу. Пока армейцы занимают четвертую сточку в турнирной таблице РПЛ, а на третье место вышло московское «Динамо». Это случилось после победы бело-голубых над «Акроном» (2:1). На первых двух строчках изменений не произошло: «Краснодар» первый, «Зенит» второй и между ними одно очко. За развитием событий в матчах 29-го тура РПЛ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 29-м туре было немало странного, например, состав «Спартака» в матче с «Крыльями Советов». Главный тренер красно-белых Деян Станкович выставил в Самаре резервистов, объяснив это тем, что основе нужно отдохнуть после неудачи в Кубке России. Те, кто пытался критиковать сербского наставника, быстро замолчали, так как «Спартак» выиграл (2:0). Правда, стоит сказать, что «Крылья Советов» играли в меньшинстве, получив две красные карточки. Не все сильнейшие смогли выйти и у «Акрона» на матч с «Динамо». Но здесь все оказалась серьезнее. Главный тренер тольяттинского клуба Заур Тедеев поведал журналистам, что игроки отравились: «Из-за отравления многие футболисты выпали из игры. Мы приехали вечером в гостиницу, а буквально после восьми часов вечера началось».

Максимально странно в матче против «Акрона» смотрелось «Динамо». Игроки команды, которых всегда называли бело-голубыми, вышли на поле в оранжево-фиолетовой форме впервые за 102 года. В команде говорят, что хотят таким образом привлечь молодежную аудиторию. Новые цвета оказались фартовыми, и команда Ролана Гусева одержала еще одну победу — третью подряд, на этот раз со счетом 2:1. Они поднялись на третье место в турнирной таблице, сдвинув ЦСКА. Восстановить статус-кво армейцы могут вечером 19 мая в игре против «Локомотива», и скорее всего, на третьей строчке «Динамо» будет находиться недолго, уверен комментатор Александр Аксенов: «ЦСКА будет после выхода в финал Кубка. Я видел в помещении под трибунами их реакцию — крики, прыжки, объятия. Это тоже сейчас создаст какое-то настроение, и как оно будет влиять на игру, непонятно.

Но Марко Николич умеет направить команду в правильное русло. И ЦСКА, наверное, все-таки должен переигрывать "Локомотив"».

Что же касается лидеров, то они не оступились. Хотя варианты были. «Краснодар» взял верх над «Оренбургом», уступая по ходу встречи (0:1), а «Зенит» не без приключений одолел на выезде «Ростов» (1:0). В первом тайме главный тренер хозяев Джонатан Альба выпустил на поле полурезервный состав. Но «Зенит», создав невероятное количество опасных моментов, забил лишь однажды. Александр Соболев в первом тайме блестяще исполнил удар в падении через себя. Казалось, это только начало, но следующий гол гостей арбитры отменили, усмотрев фол в атаке, а потом «Ростов» пришел в себя и отправил мяч в сетку в самой концовке.

Но радовались ростовчане недолго, в игру вмешался VAR, и нарисованные офсайдные линии показали, что автор забитого мяча Максим Осипенко находился в положении «вне игры». В итоге победа «Зенита», и судьба чемпионства теперь будет решаться в 30-м туре. «Краснодару», чтобы добыть заветный титул, первый в своей истории, нужно будет обыграть «Динамо». Любопытно, что ровно год назад как раз южане лишили динамовцев чемпионства. Так что бело-голубые точно попробуют вернуть должок. Но у клуба Сергея Галицкого, кроме настроя и желания, есть еще одно преимущество, которое отметил футбольный эксперт, тренер Александр Григорян:

«Такое количество людей сейчас болеют за "Краснодар", что это дает команде энергетическую подпитку. Но гарантировать никто ничего не может».

«Зенит» последний матч сезона сыграет с «Ахматом», который пытается выбираться из зоны стыков, так что эти три очка еще нужно будет заработать. Дарить их действующему чемпиону точно никто не будет. В 30-м туре все матчи будут сыграны в один день, 24 мая, и начнутся в одно время — в 16:30. Так что ждать осталось недолго.

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Владимир Осипов