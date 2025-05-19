В Ростове 83% компаний готовы принять на работу родственников
В Ростове-на-Дону 83% работодателей готовы принять на работу родственников сотрудников, сообщили специалисты сервиса SuperJob по результатам собственного исследования. Аналитики отметили, что такая тенденция присуща крупным компаниям.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Анализ показал, что в компаниях, где работают до 100 человек, в 73% случаев рассматривают кандидатуры родни, а «среди предприятий, с численностью от 100 до 1 тыс. сотрудников — 89%», — отметили специалисты сервиса.
Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (89%) и в строительных компаниях (87%). Реже это практикуется в сфере продаж — 73%.