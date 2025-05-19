В Ростове 83% компаний готовы принять на работу родственников

В Ростове-на-Дону 83% работодателей готовы принять на работу родственников сотрудников, сообщили специалисты сервиса SuperJob по результатам собственного исследования. Аналитики отметили, что такая тенденция присуща крупным компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Анализ показал, что в компаниях, где работают до 100 человек, в 73% случаев рассматривают кандидатуры родни, а «среди предприятий, с численностью от 100 до 1 тыс. сотрудников — 89%», — отметили специалисты сервиса.

Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (89%) и в строительных компаниях (87%). Реже это практикуется в сфере продаж — 73%.

Наталья Белоштейн