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В Ростове 83% компаний готовы принять на работу родственников

В Ростове-на-Дону 83% работодателей готовы принять на работу родственников сотрудников, сообщили специалисты сервиса SuperJob по результатам собственного исследования. Аналитики отметили, что такая тенденция присуща крупным компаниям.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Анализ показал, что в компаниях, где работают до 100 человек, в 73% случаев рассматривают кандидатуры родни, а «среди предприятий, с численностью от 100 до 1 тыс. сотрудников — 89%», — отметили специалисты сервиса.

Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (89%) и в строительных компаниях (87%). Реже это практикуется в сфере продаж — 73%.

Наталья Белоштейн

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