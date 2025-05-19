Цены на бензин в Ставропольском крае за год выросли до 23%

Средняя стоимость бензина в Ставропольском крае увеличилась на 11,4% по сравнению с прошлым годом, при этом цена на премиальное топливо АИ-98 продемонстрировала максимальный рост в 23,5%, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Исследование, проведенное на 36 автозаправочных станциях региона, выявило значительное увеличение стоимости всех видов горючего. В разрезе отдельных марок наблюдается следующая картина: стоимость АИ-92 поднялась на 10,4%, АИ-95 — на 10%.

Дизельное топливо в регионе подорожало на 10,2%, а газомоторное — на 12,7%.

По состоянию на апрель 2025 года средняя стоимость бензина в крае составила 61,42 руб. за литр. При этом за АИ-92 жители Ставрополья платят в среднем 57,74 рубля, за АИ-95 — 63,75 руб., за АИ-98 — 87,01 руб. Литр дизельного топлива обходится в 68,24 руб., а газомоторного — в 27,96 руб.

Николай Аксенов