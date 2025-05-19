Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени главы Минздрава Кубани

Глава министерства здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил о факте мошенничества, связанном с использованием его имени в мессенджерах. По его словам, неизвестные лица создали фальшивый аккаунт и распространили через него сообщения, оформленные от его имени. Об этом министр сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из публикации, в мессенджере была сформирована группа, в которую добавили главных врачей медицинских учреждений региона. Участникам якобы от имени министра направляются сообщения с поручениями и инструкциями. Сам Евгений Филиппов подчеркнул, что к данной группе и переписке он отношения не имеет.

Министр призвал медицинское сообщество с осторожностью относиться к подобным обращениям, не вступать в контакт с анонимными отправителями и воздерживаться от ответов на подозрительные звонки и сообщения.

Вячеслав Рыжков