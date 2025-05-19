В Башкирии расследуют гибель строителя трассы М-12

38-летний водитель самосвала московского ООО «Трансстроймеханизация» пострадал на строительстве трассы М-12 Казань — Екатеринбург. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Гострудинспекции Башкирии, инцидент случился 8 мая на участке Дюртюли — Ачит.

Как следует из отчета на сайте надзорного ведомства, работника зажало катком между бортом и задним кузовом самосвала. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали в Нефтекамскую городскую больницу, где 10 мая он скончался.

Трудовая инспекция начала расследование несчастного случая.

Идэль Гумеров