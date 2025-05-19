В Красноярске осудили фигурантку дела о краже 112 млн рублей у Олега Митволя

В Красноярске суд вынес приговор в отношении жительницы Ярославской области, 67-летней Елены Магомедселимовой, по делу о хищении 5,4 млн дирхамов (свыше 112 млн руб.) со счетов бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя в Первом Абу-Даби банке. Подсудимую признали виновной в краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и покушении на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей назначили пять лет колонии общего режима, сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, в 2022 году фигурантка дела работала арбитражным управляющим. В этот же период Олег Митволь, возглавлявший Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (КрасТИСИЗ), находился в СИЗО по обвинению в хищении около 1 млрд руб. при проектировании метро Красноярска. Преступная группа, говорится в сообщении прокуратуры, изготовила фейковые паспорта на имя Олега Митволя, по которым были оформлены нотариальные доверенности на Елену Магомедселимову. В Первом Абу Даби Банке в Дубае фигурантка дела сняла со счетов крупную сумму денег, которую разделила со своими подельниками.

В сентябре 2023 года ее задержали. «Полагаю, что я действовала абсолютно законно, а денежные средства были выданы на основании доверенности, которая прошла проверку в трех инстанциях»,— заявила на судебном заседании Елена Магомедселимова.

В отношении других членов преступной группы предварительное следствие приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы. Один из них, по данным источников «Ъ», погиб в ДНР.

Александра Стрелкова