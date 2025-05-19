Ко Дню России в Сочи пройдет воркаут-фестиваль

В Сочи 12 июня 2025 года пройдет воркаут-фестиваль, приуроченный ко Дню России. Мероприятие состоится на площадке в сквере на улице Навагинской, начало соревнований намечено на 11:00, регистрация участников начнется в 10:30, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Организатором фестиваля является МКУ Сочи «Центр развития молодежи». Соревнования будут проводиться в двух дисциплинах — подтягивания и отжимания на брусьях — и разделены на четыре категории: юноши и девушки от 14 до 17 лет, мужчины и женщины от 18 до 35 лет. Победители получат призы.

По словам начальника управления молодежной политики администрации Сочи Сергея Черемшанова, важно заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи и пропагандировать здоровый образ жизни. Он отметил, что здоровье является основой силы как физической, так и духовной, поэтому поддержка спорта и проведение турниров имеют большое значение.

Для участия в фестивале необходимо предварительно подать заявку по ссылке на сайте администрации курорта.

Мария Удовик