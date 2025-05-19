Начальник волгоградской фирмы задержан за незаконную транспортировку фильтров

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и Астраханской таможни пресекли деятельность генерального директора торговой компании, связанного с контрабандой оборудования для военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Следствие установило, что с 2018 по 2020 годы волгоградская фирма поставляла за рубеж фильтры для защиты от органических и неорганических кислых газов и паров аммиака. Эти товары входят в список двойного назначения и подлежат экспортному контролю. Руководитель компании знал о необходимости лицензии, но не оформил документы, а фирма не была включена в реестр участников, имеющих право на безлицензионный экспорт.

На основании материалов УФСБ и Астраханской таможни в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Следственные мероприятия продолжаются.

Нина Шевченко