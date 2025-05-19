В Ярославле вынесен приговор за поножовщину в баре

В Ярославле суд признал 42-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в декабре 2024 года в одном из заведений в центре города посетитель поссорился с охранником, в ходе чего нанес сотруднику бара два удара ножом в брюшную полость и в область груди. Уже в ходе судебного заседания нападавший извинился перед охранником и заплатил ему 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Суд назначил ярославцу 3 года лишения свободы условно. Вместе с тем суд удовлетворил иск о взыскании еще 300 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.

Алла Чижова