У ярославского агрохолдинга изъяли 19 га земли

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск Межрайонной ИФНС России № 10 по Ярославской области к ООО «Агрохолдинг "Ярославский"» об обращении взыскания на земельный участок для дачного строительства площадью 19 га Сулостском сельском округе Ростовского района. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

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Как следует из решения суда, ИФНС привлекла компанию к административной ответственности по статье 122 Налогового кодекса (неуплата налогов). В 2023 году на участок уже был наложен запрет на отчуждение без согласия налогового органа в качестве обеспечительных мер. Теперь право собственности перейдет государству.

«На 28.08.2024 актуальная задолженность налогоплательщика по сальдо ЕНС составляет 6 602 445,63 руб. Поскольку залогодатель не исполнил условия основного обязательства, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Ярославской области обратилась с иском в суд об обращении взыскания на заложенное имущество: земельный участок для дачного строительства»,— говорится в решении суда.

Ответчик в судебное заседание не явился. Суд удовлетворил иск налоговой в полном объеме. По данным сервиса «Руспрофайл», ООО «Агрохолдинг "Ярославский"» находится в процедуре банкротства.

Антон Голицын