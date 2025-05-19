Двоих водителей осудили за смертельное ДТП в Нижегородской области

Борский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух водителей, обвиненных в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, в октябре 2022 года водитель «BMW» ехал по улице Малахова на Бору со скоростью около 200 км/ч. Со встречной полосы налево поворачивал «Renault», водитель которого, по версии следствия, не убедился в безопасности маневра. В результате иномарки столкнулись, погибла пассажирка «Renault».

Суд приговорил водителя «BMW» к четырем годам колонии-поселения, водителя «Renault» — к двум годам лишения свободы условно. Обоих лишили водительских прав.

Владимир Зубарев