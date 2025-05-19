В Краснодаре возбудили дело против напавшей на ребенка женщины

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении местной жительницы, которая напала на ребенка на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент получил огласку после публикации информации в социальных сетях. Согласно распространенным данным, фигурантка дела напала на мальчика из-за конфликта с ее сыном, а также запугивала других детей, попытавшихся заступиться за сверстника.

СКР инициировал доследственную проверку, результаты которой привели к возбуждению уголовного дела. Сейчас следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия, опрашивают очевидцев и участников конфликта.

Руководитель кубанского следкома Андрей Маслов взял расследование под личный контроль.

Мария Удовик