В Энгельсе бывшего судмедэксперта наказали штрафом за невскрытие клиента

В Энгельсе Саратовской области суд признал виновным бывшего судмедэксперта по делу о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, родственники умершего передали 61-летнему врачу 20 тыс. руб. взятки. Они попросили не проводить вскрытие и поскорее выдать тело для захоронения.

Мужчина получил наказание в виде штрафа в 500 тыс. руб. Также ему запрещено заниматься судебно-медицинской экспертной деятельностью в течение двух лет.

Павел Фролов