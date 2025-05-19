Нижний Новгород сэкономил 158 млн рублей на уборке снега зимой

Экономия на уборке снега в Нижнем Новгороде зимой 2024/25 годов составила 158 млн руб. Об этом говорится в информации мэрии, направленной депутатам гордумы в мае и имеющейся в распоряжении «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уточняется, что эта экономия сложилась от утилизации снега, аренды дополнительной техники на его уборку и вывоза на станции снеготаяния и полигоны.

Всего за прошедшую зиму в городе вывезли около 374 тыс. куб. м снега, а за предыдущую — 1,75 млн куб. м. (в 4,7 раза больше).

В переходящий остаток с зимнего периода перешла часть противогололедных материалов на сумму около 216 млн. руб. Соответственно следующей зимой их придется покупать меньше.

127 млн руб. из сэкономленных на вывозе снега денег перенаправили на ямочный ремонт муниципальных дворовых территорий. В 2025 году мэрия рассчитывает увеличить план по ямочному ремонту на 19%, в прошлом году его провели на площади 168,5 тыс. кв. м.

Также сэкономленные средства направили на обновление техники муниципальных бюджетных учреждений. В том числе для МБУ «Дорожник» Сормовского района закупили две комбинированные машины стоимостью 11 млн руб. каждая и два самосвала стоимостью 6,8 млн. руб. за штуку.

Еще 1,28 млн руб. потратили на покупку 10,1 тыс. литров шампуня для мойки дорог и 5,7 млн — на 55 урн для мусора.

Галина Шамберина