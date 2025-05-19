В Ярославле неизвестные взломали информационные панели остановок

В Ярославле зафиксированы случаи взлома программного модуля управления информационными панелями, что привело к появлению странных надписей на остановочных павильонах. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

В последние дни в соцсетях стали появляться фотографии новых остановок, на информационных панелях появилась бегущая строка со странными фразами. Так, на одной из остановок было написано «ул. Лены Головач». Указанное имя — это ник одного стримера. В другом случае на панели бежала строка «Чувак, эта вечеринка отстой». Также на одной из остановок рекламировали шаурму.

В министерстве сообщили, что сейчас в городе подрядчик занимается монтажом и подключением информационных панелей на остановках общественного транспорта.

«К сожалению, за последние дни были зафиксированы случаи взлома программного модуля управления информационными панелями. Подрядчик прилагает все усилия для устранения возникших проблем и усиления безопасности системы. В течение ближайших двух дней все неполадки будут устранены»,— объяснили происходящее в министерстве и добавили, что оборудование пока не принято и не введено в эксплуатацию.

Алла Чижова