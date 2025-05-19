В Оренбуржье рассмотрят дело о хищении средств предпринимателя

В Оренбурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2022 году обвиняемый заключил с предпринимателем устный договор о посредничестве в переводе денежных средств за табачные изделия на счет компании.

Получив свыше 1,3 млн руб., мужчина зачислил их на счет своей фирмы, а позднее перевел их на предоставленный коммерсантом счет. В ходе обработки транзакции произошла ошибка, из-за чего деньги вернулись отправителю.

Обвиняемый скрыл этот факт от предпринимателя, а затем представил ему фиктивные документы об успешном зачислении средств на счет зарубежной фирмы. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев