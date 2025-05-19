Скидки выезжают из автосалонов

Цены на новые машины летом увеличатся на 15%. К такому выводу пришел портал Autonews.ru, опросив экспертов и участников рынка. По их словам, в ближайшие месяцы скидки на авто будут сокращаться из-за распродажи стоков, а усилит эффект ожидаемое ослабление рубля. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Тенденция последних месяцев на российском авторынке — скидки от производителей. По данным «Авто.ру», в первом квартале девять из 10 предложений включали дополнительные бонусы. В основном более выгодные условия предлагали по моделям, которые массово ввозили в 2024 году, надеясь на более высокий спрос. Они постепенно распродаются, и вскоре скидки начнут сокращаться, пишет портал Autonews.ru.

Умеренное подорожание в ближайшие несколько месяцев неизбежно, соглашается редактор журнала «Авто.ру» Юрий Урюков: «Практика развития российского автомобильного рынка показывает, что машины в общей массе не дешевеют, и рост цен, скорее всего, будет продолжаться и дальше. Вопрос: насколько он будет интенсивным? На это влияет множество факторов. Это и повышение утильсбора, и политика производителей. Сейчас сложилась ситуация, когда только, возможно, массовое возвращение ушедших брендов способно как-то всколыхнуть рынок и подтолкнуть тех же китайских производителей к демпингу, более выгодным предложениям. Но даже если бренды вдруг будут возвращаться, это будет происходить постепенно и непонятно когда. То есть это дело очень далекой перспективы».

Однако продажи в апреле дилеров не порадовали, и в мае ситуация вряд ли принципиально изменится. В «Авилоне» ожидают, что по итогам месяца рынок упадет более чем на 20% — до 80 тыс. штук, в том числе из-за длинных выходных. Поэтому вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что важнейший бонус последних месяцев — субсидирование кредитов — не исчезнет: «Полагаю, что за ближайшие два месяца принципиально ничего не изменится, мы увидим некоторую волатильность доллара, соответственно, никаких резких движений импортеров не будет.

Продолжится еще тенденция субсидированных кредитов, мы и так уже увидели ставки, упавшие до 17%, и таких предложений будет больше. Хотя мы и прежде видели программы 0,1% и 1%, и 9%, но они были немассовые. До сих пор происходит затоваривание, есть машины и 2023-го, и 2024 года.

Рубль при этом остается относительно крепким уже два месяца, по сравнению с уровнями января и тем более декабря, когда доллар подбирался к отметке 110 руб. В том, что российская валюта будет постепенно слабеть к концу года, уверены большинство экономистов. Но и без этого положительный эффект от текущего курса авторынок вряд ли ощутит, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Плечо доставки автомобилей, которые заказываются крупными партиями, их производство составляет никак не меньше полугода. Все, что завозилось в начале 2025 года, покупалось по высокому курсу юаня.

Если укрепление рубля продолжится, тогда мы сможем говорить о каком-то влиянии. Но к тому моменту, к январю, еще и утиль снова поднимется. Поэтому я считаю, что в ближайшее время изменений не будет, а к осени цены подрастут на 20-50 тыс. руб., но скидки урежутся. Со вторичным рынком примерно то же самое».

На вторую половину года участники рынка и аналитики смотрят более позитивно. Но в «Автостате» все же ухудшили прогноз по продажам в 2025-ом. Гендиректор агентства Сергей Целиков сообщил, что в базовом сценарии будет реализовано 1,3 млн новых машин — на 15% меньше чем годом ранее.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин