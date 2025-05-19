В Новороссийске итоговую аттестацию пройдут 5,6 тысяч выпускников школ

К итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ готовятся 4,3 тыс. девятиклассников и 1,2 тыс. одиннадцатиклассников в школах Новороссийска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Единый государственный экзамен будет организован в восьми центрах, размещенных в школах и гимназиях города-героя, основной государственный экзамен — в 19. Пункты сдачи экзаменов оборудованы рециркуляторами воздуха и средствами для антисептической обработки рук, а также бесконтактными термометрами. Для детей с особенностями развития будут созданы специальные условия для сдачи экзаменов, соответствующие их диагнозам»,— уточнил господин Кравченко.

По его словам, для непрерывной работы видеонаблюдения и прозрачности экзаменационной кампании ресурсоснабжающие организации Новороссийска обеспечат бесперебойное электроснабжение. Также строительные организации, которые ведут работы вблизи пунктов проведения экзаменов, приостановят свою деятельность для обеспечения тишины на время государственной итоговой аттестации.

Алена Воробьева