В Новороссийске итоговую аттестацию пройдут 5,6 тысяч выпускников школ
К итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ готовятся 4,3 тыс. девятиклассников и 1,2 тыс. одиннадцатиклассников в школах Новороссийска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Единый государственный экзамен будет организован в восьми центрах, размещенных в школах и гимназиях города-героя, основной государственный экзамен — в 19. Пункты сдачи экзаменов оборудованы рециркуляторами воздуха и средствами для антисептической обработки рук, а также бесконтактными термометрами. Для детей с особенностями развития будут созданы специальные условия для сдачи экзаменов, соответствующие их диагнозам»,— уточнил господин Кравченко.
По его словам, для непрерывной работы видеонаблюдения и прозрачности экзаменационной кампании ресурсоснабжающие организации Новороссийска обеспечат бесперебойное электроснабжение. Также строительные организации, которые ведут работы вблизи пунктов проведения экзаменов, приостановят свою деятельность для обеспечения тишины на время государственной итоговой аттестации.