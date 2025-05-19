Qatar Airways показала рекордную годовую прибыль

Чистая прибыль катарской авиакомпании Qatar Airways выросла на 28%. По итогам 2024/25 финансового года, завершившегося в марте, она достигла рекордных для авиаперевозчика 7,8 млрд катарских риалов ($2,1 млрд). Выручка выросла на 6% и составила $23,6 млрд, рентабельность увеличилась до 20,9%. Предыдущий финансовый год также был рекордным для Qatar Airways.

За минувший год авиакомпания перевезла 43 млн пассажиров, что на 3 млн больше, чем годом ранее. Наибольший рост пассажиропотока у компании в Европе в целом — на 14%, в Германии — на 12%. Qatar Airways нарастила воздушный парк, который теперь составляет 292 самолета. В 2024/25 финансовом году авиаперевозчик расширил свое глобальное присутствие, купив по 25% в авиакомпаниях Virgin Australia и Airlink, базирующейся в Южной Африке. Кроме того, Qatar Airways заключила сделку с американской Boeing на покупку 160 самолетов. Стоимость заказа на самолеты 777X и 787 с двигателями GE Aerospace оценивается в $96 млрд — это крупнейшая сделка для обеих компаний по продаже и покупке широкофюзеляжных самолетов.

В 2024 году катарский авиаперевозчик в восьмой раз был признан лучшей авиакомпанией мира по версии рейтингового агентства Skytrax.

Алена Миклашевская