Мишустин поручил доработать стратегию образования до 2036 года

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект стратегии развития образования до 2036 года, но поручил внести в нее некоторые изменения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В частности, премьер считает важным проработать в документе вопросы нагрузки на учителей и учеников, кадрового обеспечения образовательных учреждений и «качества практикоориентированности» программ в вузах. Кроме того, в стратегии необходимо разработать показатели для оценки качества среднего профессионального и высшего образования в регионах, указывает господин Мишустин.

Согласно поручениям премьера, до 20 августа Минпросвещения и Минобрнауки должны составить «дорожную карту» по реализации стратегии в части развития педагогической науки. В этом направлении ведомства будут работать совместно с Российской академией образования и экспертными организациями. До 25 августа Минпросвещения, Минтруд, Минобрнауки, Минфин и Минэкономики должны проработать повышение зарплаты педагогов. До 10 сентября Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзор совместно с Госдумой и Совфедом подготовят меры по модернизации системы правовой защиты педагогов.

18 февраля 2025 года Михаил Мишустин говорил, что главной задачей стратегии будет формирование «гибкой системы образования с учетом потребности экономики и социальной сферы». По словам премьера, документ должен соответствовать национальной цели — реализации потенциала каждого гражданина и «воспитанию патриотичной и социально ответственной личности».

Полина Мотызлевская