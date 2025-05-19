Самарские полицейские разыскивают пострадавших от лжетаксистов

Полицейские разыскивают в Самарской области пострадавших от действий четырех лжетаксистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Подозреваемые жители Самары задержаны полицейскими. Трое из них были ранее судимы. В настоящее время расследуются уголовные дела, возбужденные по п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), п. а, д ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

В ходе предварительного следствия выяснилось, что злоумышленники в ночное время под видом таксистов выбирали граждан, покидающих развлекательные заведения Самары в алкогольном опьянении, и предлагали подвезти их до дома. В пути следования пассажиров угощали различными алкогольными напитками. Для достижения тяжелой степени опьянения закрывали окна и включали обогрев салона. Когда потерпевшие засыпали, задержанные похищали ювелирные украшения и дорогостоящие гаджеты. Пострадавших высаживали в промышленных зонах на окраинах города.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Пострадавших просят обратиться в полицию.

Андрей Сазонов